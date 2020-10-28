Детский омбудсмен рассказал о школьнице, которая засунула новорожденного ребенка в морозилку

Новосибирская школьница, которая спрятала своего ребенка от родителей в морозилке, — трудный подросток. Она состоит на учете в полиции. Об этом «360» рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко.

«По первой информации, девочка находилась на учете в ПДН, пропускала уроки, недисциплинированна была. Сейчас уточняем, что за семья, что за такие безответственные родители, которые позволяли ребенку такой вести образ жизни. Поэтому разбираемся», — поделилась информацией Болтенко.

Ребенка школьница родила в домашних условиях, мать не знала, что ее дочь беременна.

Ранее стало известно, что школьница из села Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области родила ребенка. Чтобы скрыть это от родителей, она засунула новорожденного в морозилку, где он погиб. Следователи сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.