Детский омбудсмен рассказал о готовивших теракт в Кречи подростках

Керченские подростки, у которых дома нашли самодельную взрывчатку, не были замечены ни в чем плохом. Проблем с полицией у них не было. По крайней мере до последних событий.

«Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого. Они не попадали в поле зрения правоохранителей, не стояли на учете, ни в чем таком замечены не были», — приводит «Интерфакс» слова детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой.

Она добавила, что по одному из подростков отзывы очень хорошие, а второй просто был нелюдимым и необщительным. Клюева связала такое поведение с тем, что у него в семье непростая ситуация: кто-то из его родных болен — вот подросток и ушел в себя.

Сотрудники ФСБ 17 февраля пресекли подготовку терактов двумя подростками в Керчи. У них дома нашли несколько самодельных бомб, начиненных болтами и гайками. Компоненты для их изготовления они нашли в интернете. В ЦОС ФСБ сообщили, что приятели уже испытали эти бомбы в деле. Их жертвами стали коты.

Подростки хотели устроить бойню в учебных заведениях города по примеру Владислава Рослякова, который в 2018 году открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Для расследования дела несостоявшихся террористов создали группу из следователей и криминалистов с большим опытом работы.