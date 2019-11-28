Детский омбудсмен прокомментировал убийство ребенка в Екатеринбурге

Тело убитого девятилетнего мальчика нашли в лесопарке в Екатеринбурге — по информации СМИ, он погиб при жестоких обстоятельствах. Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков сообщил «360», что любое действие правозащитников в этой ситуации может помешать следствию.

Труп мальчика нашли в Екатеринбурге. СМИ сообщили об убийстве во время «изгнания бесов» Подробнее

«Мы туда не заходим, дабы чистоту [следствия] всю соблюсти. Там их (следователей — прим. ред.) поле деятельности полностью», — заявил Мороков. Он добавил, что правозащитники сейчас очень аккуратно и сдержанно выясняют информацию об окружении мальчика: где он жил, где учился и так далее. Но это только с точки зрения причин и условий того, что произошло. «А что произошло — до конца сейчас никто не знает», — подытожил собеседники.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что ребенка сначала избили плеткой, а потом заткнули ему рот и он задохнулся. По предварительной версии, как сказал собеседник, рассматривается убийство на религиозной почве. Также, по данным собеседников СМИ, есть предположение, что ребенок погиб во время экзорцизма — изгнания из него бесов. Официальной информации о происшествии пока нет.