Детский омбудсмен предупредила о росте попыток свести счеты с жизнью

Дети в России нуждаются в квалифицированной психологической помощи, так как за три года число попыток суицида среди них выросло на 13%, повторных — на 92,5%. Об этом сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год, сообщил РБК.

«Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — отметила детский омбудсмен.

В течение трех последних лет несовершеннолетние совершили 3675 попыток суицида, что больше почти на 13%, чем за тот же период до этого. Произошло 362 повторных случая — с ростом на 92,5%. Статистику по детским суицидам также ведут СКР, Росстат и Генпрокуратура. По данным последней, в прошлом году стало больше детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания — зарегистрировали 882 ребенка против 635 в 2020 году.

Дети решали свести счеты с жизнью из-за конфликтов в семье, психических расстройств, несчастной любви, недовольства внешностью, противоправной информации в интернете и проблем с учебой. Им требовалась помощь психолога, однако этих специалистов в школах недостаточно. На одного педагога-психолога в среднем приходится 607 учеников при нормативе 300.