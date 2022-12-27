Криминал 27 декабря 2022, 07:37 Детсад Красноярска ограбили, но взяли только елку Мэрия Красноярска показала видео, на котором мужчина украл елку из детского сада

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В Красноярске ограбили детский сад. Неизвестный мужчина сломал новогоднюю композицию и унес елку. Мэрия показала в Telegram-канале запись камеры наблюдения и попросила всех, кто узнает преступника, сообщить в полицию.

Мужчина прокрался на территорию детского сада № 303 на улице 40 лет Победы, 6 в понедельник около 22:30 часов. Его заинтересовала новогодняя композиция, которую родители и воспитатели построили на площадке — Дед Мороз, Снегурочка и елка. Грабитель попытался отвязать дерево, выкорчевать из снега и унести. Оно оказалось высоким и тяжелым, поэтому на «операцию» он потратил несколько минут, а потом быстро ушел.

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«Если кто-то видел этих людей, сообщите об этом», — написала пресс-служба мэрии Красноярска.

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Грабителя прозвали красноярским Гринчем и попросили вернуть детям праздник.

За несколько дней до этого в городе украли другую елку, рассказал депутат Заксобрания Илья Зайцев. Мужчина срубил на улице 1-й Гипсовой ель, которую местные жители выращивали несколько лет. Их участок занял второе место в конкурсе на самый благоустроенный район Красноярска.