Дети избили второклассницу на городской площади Нового Уренгоя

Несколько девочек в возрасте примерно десяти лет избили второклассницу в Новом Уренгое. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на «МК Ямал».

Мать пострадавшей девочки рассказала, что ее дочь заметила несколько девочек примерно 10-11 лет попытались накормить маленького ребенка грязным снегом. Пострадавшая сказала ребенку, что снег грязный и его не стоит есть. Злоумышленницы встретили ее слова агрессией, за что начали избивать ногами девочку.

Серьезных травм пострадавшая не получила, однако рассказала о болях в спине. По мнению матери девочки, от серьезных проблем со здоровьем ее спасла куртка. После случившегося женщина написала заявление в полицию. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.