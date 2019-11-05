  • Детективы Донцовой, вязание крючком и косметика — Кингисеппская таможня задержала нового нарушителя

    05 ноября 2019, 20:12

    Ирина Нагайникова

    Житель Эстонии попытался пересечь границу с багажом из около 300 книг. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

    Размер не подошел: эстонку задержали на российской таможне с 24 кг бюстгальтеров

    Подробнее

    Детективные романы, трактаты по философии, учебники, научно-популярные издания и пособие по вязанию крючком — такой набор литературы пытался вывезти эстонец с территории Евразийского экономического союза.

    При устном опросе мужчина пытался доказать инспектору таможенного поста МАПП Ивангород, что книги и косметическую продукцию он перевозит исключительно для личного пользования.

    Россиянка пыталась нелегально провезти в Эстонию 112 килограммов парфюмерной продукции

    Подробнее

    Однако сотрудникам таможни его рассказ показался неубедительным из-за объемов багажа. По их словам, перевозимый груз необходимо было задекларировать согласно установленному порядку.

    Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу. Также проведут процессуальные действия для выяснения обстоятельств этого административного нарушения.