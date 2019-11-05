Детективы Донцовой, вязание крючком и косметика — Кингисеппская таможня задержала нового нарушителя
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Детективные романы, трактаты по философии, учебники, научно-популярные издания и пособие по вязанию крючком — такой набор литературы пытался вывезти эстонец с территории Евразийского экономического союза.
При устном опросе мужчина пытался доказать инспектору таможенного поста МАПП Ивангород, что книги и косметическую продукцию он перевозит исключительно для личного пользования.
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Однако сотрудникам таможни его рассказ показался неубедительным из-за объемов багажа. По их словам, перевозимый груз необходимо было задекларировать согласно установленному порядку.
Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу. Также проведут процессуальные действия для выяснения обстоятельств этого административного нарушения.