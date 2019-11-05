Размер не подошел: эстонку задержали на российской таможне с 24 кг бюстгальтеров Подробнее

Детективные романы, трактаты по философии, учебники, научно-популярные издания и пособие по вязанию крючком — такой набор литературы пытался вывезти эстонец с территории Евразийского экономического союза.

При устном опросе мужчина пытался доказать инспектору таможенного поста МАПП Ивангород, что книги и косметическую продукцию он перевозит исключительно для личного пользования.

Россиянка пыталась нелегально провезти в Эстонию 112 килограммов парфюмерной продукции Подробнее

Однако сотрудникам таможни его рассказ показался неубедительным из-за объемов багажа. По их словам, перевозимый груз необходимо было задекларировать согласно установленному порядку.

Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу. Также проведут процессуальные действия для выяснения обстоятельств этого административного нарушения.