СМИ: наркобизнес превратил детей в курьеров

В наркобизнес все чаще стали вовлекать несовершеннолетних. Детей используют как курьеров: торговцы наркотиками таким образом стремятся оградить себя от риска. Полиция активизировала борьбу с преступностью по этому направлению.

В докладе Государственного антинаркотического комитета за 2019 год указано, что в целом по России на несовершеннолетних приходится 2% от общего объема преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Данные привела газета «Известия».

Информацию за 2020-й регионы пока что полностью не собрали, но в некоторых субъектах РФ интерес наркопреступности к самым молодым потребителям вырос. Официальная статистка, заявил источник в правоохранительных структурах, реальной вовлеченности школьников в наркобизнес не отражает.

Ребенка делают одними из основных действующих лиц в современной схеме по распространению наркотиков в городах. Вербуют детей в мессенджерах или через социальные сети, подогревая интерес деньгами и заявляя, что при задержании лицам до 16 лет уголовной ответственности можно не бояться.

Правоохранители взяли курс на профилактику — проводят акции, беседы в школах и вузах. Пока что об эффективности подобных мероприятий говорить сложно. Тем временем сигналы на детей-закладчиков поступают все чаще. Обыденностью стали и передозировки несовершеннолетних.