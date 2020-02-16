Детей расстрелявшего жену жителя Подмосковья отправили к бабушке

Она уточнила, что семья не состояла на учете. Четверо детей несовершеннолетние. Опекунов им будут искать среди родственников.

«Будем работать с родственниками, которые смогли бы взять детей под опеку», — сказала омбудсмен.

Убийство произошло в общежитии, где семья жила последние 13 лет. Мужчина застрелил жену из обреза на глазах одного из детей, после чего убил себя.

По данным СК, супруги поссорились «на почве бракоразводного процесса». Издание Mash писало, что из-за недостатка денег они не могли разъехаться и поэтому ссорились.