Детей пытались незаконно вывезти за границу в Сибири

Две преступные банды из Красноярска и Новосибирска попали под уголовные дела. Они выдавали поддельные документы мигрантам на пребывание в России и помогали вывезти детей за границу по фиктивным бумагам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Красноярскому краю, сотрудники спецслужбы нашли четырех граждан, которые организовали две преступные группы в Красноярске и Новосибирске. Трое из них — россияне, а оставшийся — выходец из Средней Азии.

Они подделывали документы и продлевали иностранцам дату действия патента. Те, с помощью фиктивных бумаг, увеличивали срок миграционного учета. Кроме того, два человека организовали вывоз несовершеннолетних за границу по фальшивым нотариально оформленным согласиям. Всего преступники помогли незаконно остаться в России более 200 мигрантам.

В итоге члены преступных групп попали под статьи об «Организации незаконной миграции» и «Незаконном пересечении границы России».

В начале февраля полицейские под прикрытием бойцов ОМОН начали проверку документов у мигрантов в Магнитогорске. Они проверили гостиницы, рынки и стройплощадки.