Детей подозреваемой в убийстве дочери сибирячки забрали органы опеки | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 14:57 Детей подозреваемой в убийстве дочери сибирячки забрали органы опеки Двух детей подозреваемой в убийстве дочери жительницы Сибири забрали органы опеки РИА "Новости"

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У женщины из Красноярского края, которую заподозрили в убийстве полуторагодовалой дочери, забрали двух детей. Ее сестра вынужденно передала их органам опеки. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все дети — сын и две дочери — были у женщины от разных мужей. Самую младшую она родила от последнего сожителя. Он живет в поселке Кошурниково, работает то трактористом, то кочегаром. Подозреваемая жила вместе с ним и двумя дочерями. Сын оставался в поселке Курагино с тетей. Если женщина одна уезжала Кошурниково, то дочери были с ее сестрой или крестным.

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По данным источника, местная жительница не злоупотребляла алкоголем и любила своих детей. После того как женщину задержали по подозрению в убийстве младшей дочери, к ее сестре приехали сотрудники полиции и органов опеки. Они забрали двух других детей.

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Накануне жительница Курагина с полуторагодовалой дочерью приехала в поселок Кошурниково к отцу девочки. Женщина купала ребенка и в какой-то момент утопила его. О произошедшем сибирячка сама сообщила в правоохранительные органы.

Следователи в ее отношении уже открыли уголовное дело. Речь идет об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемую задержали, в скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования от ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Центральный аппарат СК будет контролировать это дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.