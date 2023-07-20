Криминал 20 июля 2023, 12:59 Детей опекунши убитого в Екатеринбурге мальчика переселили к отцу Родному отцу вернули детей опекунши убитого в Екатеринбурге 6-летнего мальчика РИА «Новости»

Читать 360tv в

После ареста подозреваемой в убийстве опекаемого шестилетнего мальчика в Екатеринбурге женщины ее родных детей отправили в реабилитационный центр. Спустя несколько недель отцу удалось забрать их к себе, сообщил источник Ura.ru.

«Родных детей опекунши передали отцу. Все это время дети находились в реабилитационном центре», — сказал собеседник издания.

Реклама

На попечении государства осталась старшая сестра покойного мальчика. Мужчина не являлся ее отцом, поэтому не забрал вместе с остальными детьми. Родной родитель тоже отказался жить с ребенком.

Опекунша заявила в июне об исчезновении шестилетнего мальчика, сообщил «Царьград». Он якобы ушел из дома и не вернулся. Ребенка искали 1,5 тысячи человек, а обнаружили 29 июня около гаражей. Осмотр показал, что он умер несколько месяцев назад.

Суд арестовал женщину по делу об убийстве. Сотрудниц органов опеки и детского сада, куда ходил мальчик, сначала задержали по подозрению в халатности, а затем отпустили под запрет на некоторые действия.