Детдомовец погиб, споткнувшись на улице в Красноярске

Следователи проводят проверку в связи с гибелью воспитанника детского дома из Лесосибирска. Мальчик скончался в Красноярске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, 16-летнеий молодой человек жил в детском доме Лесосбирска, но 15 октября приехал вместе с приятелем в Красноярск.

По предварительной информации, на улице около дома на проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» он споткнулся о бордюр, после чего упал и скончался на месте.

«При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. По данному факту… проводится проверка», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Точные причины смерти выясняются.