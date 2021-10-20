Детдомовец погиб, споткнувшись на улице в Красноярске
СК: воспитанник детдома погиб в Красноярске, споткнувшись о бордюр
Следователи проводят проверку в связи с гибелью воспитанника детского дома из Лесосибирска. Мальчик скончался в Красноярске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По данным следствия, 16-летнеий молодой человек жил в детском доме Лесосбирска, но 15 октября приехал вместе с приятелем в Красноярск.
По предварительной информации, на улице около дома на проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» он споткнулся о бордюр, после чего упал и скончался на месте.
«При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. По данному факту… проводится проверка», — сказано в сообщении Следственного комитета.
Точные причины смерти выясняются.