Десятки тысяч долларов и евро украли из дома создателя юмористического шоу «Куклы»

По предварительным данным, на дом Василия Григорьева совершено разбойное нападение. Он прославился в 1994 году, когда запустил телешоу «Куклы». Злоумышленники вынесли из дома 150 тысяч долларов и еще 50 тысяч евро.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых», — сообщили РЕН ТВ в столичном МВД.

Василий Григорьев очень быстро стал настоящей звездой в 1990-е. Юмористическая передача «Куклы» выходила по вечерам и завоевала огромную аудиторию. Сериал представлял собой показ резиновых двойников известных лиц, особенно в политике. Сатира на телевизионных экранах была достаточно злободневная, она быстро нашла отклик у россиян. «Куклы» показывали очень высокие рейтинги.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина ограбил банкомат прямо под бой курантов в новогоднюю ночь в Москве. На процесс взрыва банкомата у него ушло всего 11 минут. После этого мужчина, который был одет в строительный костюм, забрал все деньги и скрылся в неизвестном направлении.