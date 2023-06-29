Криминал 29 июня 2023, 17:58 Десять жителей Пермского края и Удмуртии предстанут перед судом за организацию подпольных казино

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Организованная группа из десяти жителей Пермского края и Удмуртии предстанет перед судом за открытие подпольных казино. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

По данным следствия, с осени прошлого года члены банды незаконно проводили азартные игры. Для этого они арендовали помещения по улицам Вокзальная и Камская в городе Чайковский.

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Отмечается, что в ходе обысков у организаторов обнаружили компьютеры, документы и деньги, следователи возбудили уголовное дело.