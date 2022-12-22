22 декабря 2022, 17:04
Десять уголовных дел завели на похитителей лодок в Самарской области
Три жителя Самары неоднократно совершали кражи лодок и лодочных моторов на берегах Волги. На них завели 10 уголовных дел, сообщил «Царьград»
Отмечается, что двое мужчин и одна женщина в течение продолжительного времени совершали кражи лодок и личных вещей их владельцев. В ходе расследования были зарегистрированы 12 потерпевших.
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По факту краж возбуждено 10 уголовных дел.
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Кражи
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