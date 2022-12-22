Криминал 22 декабря 2022, 17:04 Десять уголовных дел завели на похитителей лодок в Самарской области

Читать 360tv в

Три жителя Самары неоднократно совершали кражи лодок и лодочных моторов на берегах Волги. На них завели 10 уголовных дел, сообщил «Царьград»

Отмечается, что двое мужчин и одна женщина в течение продолжительного времени совершали кражи лодок и личных вещей их владельцев. В ходе расследования были зарегистрированы 12 потерпевших.

Реклама

По факту краж возбуждено 10 уголовных дел.

Реклама