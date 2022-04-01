Десять парней избили подростка в Саратовской области и сняли издевательства на видео

Группа молодых людей избила подростка в селе Сосновка Саратовской области. Издевательства нападавшие снимали на видео. Пострадавшего поставили на колени и оскорбляли. В обстоятельствах случившегося начал разбираться СК РФ.

В ведомстве сообщили, что проводят доследственную проверку после появления в СМИ и соцсетях информации об избиении подростка. Следователи дадут юридическую оценку произошедшему. По итогам примут процессуальное решение.

Мать пострадавшего записала видеообращение, которое опубликовала в Сети. Женщина попросила привлечь виновных в нападении на ее сына к ответственности. По словам матери, на него напали 10 человек.

Тетя избитого пострадавшего сообщила «360», что сейчас ее племянник уже чувствует себя лучше. Она уточнила, что после случившегося у него были проблемы с позвоночником.