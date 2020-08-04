Десантники подрались с продавцом из-за арбуза в Новосибирске
Два десантника устроили драку с продавцом в ларьке с фруктами в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград».
По данным сайта «Дни.ру», мужчины хотели забрать бесплатно несколько арбузов и дынь. После отказала платить началась драка. Продавцу на помощь пришли семь человек, в итоге им удалось одолеть десантников.
«Хотелось бы, чтобы десантники подавали подрастающему поколению совсем другой пример», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.