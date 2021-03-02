Державших инвалидов в рабстве мужчин задержали в Подольске. Они зарабатывали на них

Правоохранительные органы задержали в Подольске двух мужчин, которые, по версии следствия, заставляли инвалидов попрошайничать и таким образом зарабатывали на них. Об этом сообщил источник «360».

С октября 2019 года по 1 марта 2021 года подозреваемые держали инвалидов в частном доме в микрорайоне Климовск в Подольске. Мошенники отвозили своих «подопечных» в город, чтобы те просили милостыню, а потом забирали их.

В тех случаях, когда люди с ограниченными возможностями пытались от них сбежать, они применяли силу. В том числе избивали, использовали электрошокер и лопаты. Инвалиды подвергались насилию и если не собирали нужное количество подаяний, утверждает собеседник «360».

Аферистов удалось поймать 1 марта у Центрального рынка Подольска. Задержанными оказались 42-летний и 39-летний мужчины. Ранее они судимы не были. У них забрали телефон и машину. В месте, где они жили, проходят обыски.