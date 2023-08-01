Криминал 01 августа 2023, 11:34 Державшему взаперти девушку жителю Челябинской области предъявили обвинение СК предъявил обвинение жителю Челябинской области и его матери в похищении человека РИА «Новости»

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Следственный комитет по Челябинской области предъявил обвинение местному жителю в похищении человека, изнасиловании и убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Его матери также предъявили официальное обвинение в похищении. Следствие отправило в суд ходатайство о заключении фигурантов под стражу в виде меры пресечения.

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Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области на протяжении 14 лет удерживал в своем доме девушку. Мать мужчины посчитала, что она якобы проживала в их доме добровольно, и заявила, что не видела противоправных действий со стороны сына.

Пленнице удалось освободиться после того, как мужчина попал в психиатрическую больницу. Она рассказала, что он похитил еще одну девушку, удерживал длительное время в своем доме, после чего убил. Ее останки обнаружили в погребе дома.

Ранее «360» показал кадры дома, в котором похититель удерживал своих пленниц.