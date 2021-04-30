Державшего школьника в заброшенном доме красноярца арестовали

Подозреваемого в похищении восьмилетнего школьника в Красноярске взяли под стражу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.

Собеседник агентства заявил, что суд принял решение об аресте мужчины на два месяца.

О пропаже мальчика в Ленинском районе Красноярска 27 апреля заявила его мать. На поиски школьника отправились сотрудники полиции и волонтеры.

Найти похищенного ребенка удалось только на следующий день в заброшенном здании в центре города. Туда его привел ранее судимый мужчина, который уговаривал мальчика жить вместе с ним.

По данным следователей, злоумышленник общался со школьником несколько недель. Под предлогом заработка денег расклейкой объявлений он увел мальчика со двора дома.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Похищение малолетнего». В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.