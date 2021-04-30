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    30 апреля 2021, 15:10

    Державшего школьника в заброшенном доме красноярца арестовали

    Анатолий Минкин

    Подозреваемого в похищении восьмилетнего школьника в Красноярске взяли под стражу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевой прокуратуры.

    Державшего школьника в заброшенном доме красноярца арестовали

    Собеседник агентства заявил, что суд принял решение об аресте мужчины на два месяца.

    О пропаже мальчика в Ленинском районе Красноярска 27 апреля заявила его мать. На поиски школьника отправились сотрудники полиции и волонтеры.

    Найти похищенного ребенка удалось только на следующий день в заброшенном здании в центре города. Туда его привел ранее судимый мужчина, который уговаривал мальчика жить вместе с ним.

    По данным следователей, злоумышленник общался со школьником несколько недель. Под предлогом заработка денег расклейкой объявлений он увел мальчика со двора дома.

    Правоохранители завели уголовное дело по статье «Похищение малолетнего». В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.