Державшего девочку в подвале жителя Алтая объявили в федеральный розыск

Жителя Бийского района, который два дня удерживал в подвале 12-летнюю девочку, объявили в федеральный розыск. Его также заочно арестовали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

«В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в сообщении ведомства.

Его обвинили в уголовном преступлении по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

По данным следствия, с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за девочкой, которую привезли в село на лето. Днем 31 июля школьница каталась на велосипеде. Злоумышленник толкнул ее, связал руки и ноги, засунул в мешок и погрузил в прицеп. Мужчина отвез девочку к себе домой и запер в подвале.

Сейчас ребенку оказывают психологическую помощь под наблюдением следователей.