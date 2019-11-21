Деревянный дом загорелся на внешней стороне МКАД

Огонь охватил частный дом, который находится на МКАД. Пожарные уже приехали на место ЧП. Об этом «360» сообщили в столичном главке МЧС.

«Есть загорание частного дома, который находится на внешней стороне МКАД. Дом деревянный, возгорание перекрытий, частично кровли. Площадь возгорания уточняется», — заявил представитель ведомства.

В МЧС добавили, что сейчас на месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет.

По данным источника «360», площадь пожара составляет 290 квадратных метров. Он также сообщил, что для его ликвидации приводят в готовность авиацию. Из здания эвакуировали 10 человек — среди них хозяева и их гости.

Источник, который находится на месте событий, сообщил «360», что началось обрушение здания.