Деревенский житель убил мигранта поленом в Ленобласти

По версии следствия, 46-летний мужчина убил мигранта одной из соседних стран во время внезапно возникшей ссоры.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Для этого он завернул труп в полиэтилен, положил в машину жены и вывез в поле в семи километрах от дома. Вскоре тело нашли и передали в морг для проведения экспертизы.

Деревенского жителя задержали. Известно, что ранее мужчина был судим по статьям «Побои» и «Угроза убийством». Однако тогда правоохранители не доказали его вину, отметило ИА Nation News.