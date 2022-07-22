Депутату из Новосибирска вручили административный протокол за дискредитацию ВС РФ

Административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили депутату горсовета Новосибирска Хельге Пироговой. Ее отпустили из полиции, запланирован суд, сообщило РИА «Новости».

«Мне вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд», — написала депутат в своем Twitter.

Эта статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Хельга Пирогова опубликовала твит о погибших российских военных. На нее пожаловались депутаты из Новосибирска, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Также ее пригласили на комиссию по этике, заседание которой пройдет 22 июля.