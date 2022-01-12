Депутата застрелили в Нижегородской области

В Нижегородской области убили депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. Сейчас ведется розыск подозреваемого, сообщили в региональном управлении СК.

В Следственном комитете по Нижегородской области подтвердили факт убийства 59-летнего жителя Ковернинского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В СК сообщили, что вечером 11 января в ЦРБ обратился мужчина с огнестрельным ранением. Однако врачам не удалось его спасти. Он скончался в реанимации.

Перед кончиной мужчина успел назвать того, кто его подстрелил. Сейчас следователи совместно с полицейскими и росгвардейцами разыскивают подозреваемого. Сообщается, что это мужчина 1982 года рождения, также проживающий в этом округе. Возможно, он вооружен. Расследование дела находится на контроле.

По данным Telegram-канала Shot, в регионе объявлен план «Перехват».

СМИ также сообщили подробности о предполагаемом убийце. Это ранее судимый мужчина, на которого зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Правоохранители вышли пока только на его сожительницу. Она призналась им, что отвезла подозреваемого на машине в сторону леса и высадила.