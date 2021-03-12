Депутата заподозрили в незаконном обороте оружия в Ленобласти

В Ленинградской области задержали депутата Лодейнопольского муниципального района, которого заподозрили в незаконном обороте оружия. Об этом сообщило РИА ФАН.

Портал NewInform рассказал, что в схронах подельников подозреваемого нашли свыше 50 тысяч боеприпасов и более 50 единиц огнестрельного оружия. В качестве обвиняемых по делу проходят три человека. Отмечается, что их задержали после продажи боеприпасов и пистолетов на сумму около 200 тысяч рублей.