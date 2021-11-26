Депутата заподозрили в изнасиловании школьницы и арестовали в Алтайском крае

Следователи из Алтайского края завели уголовное дело против депутата государственного собрания соседней Республики Алтай: 47-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы два года назад в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия, в конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что подозреваемого в преступлении по статье УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия» парламентария заключили под стражу на два месяца. Правоохранители сейчас собирают доказательства причастности депутата к происшествию.

В сентябре силовики задержали в Подмосковье мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Липецке в июле. Его искали два месяца.