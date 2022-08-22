Депутата задержали за «минирование» самолета в Пулково

Депутат Куркиекского сельского поселения Карелии Михаил Баев с 16-летним сыном сообщил о минировании самолета, чтобы его вылет таким образом задержался до их приезда. Об этом сообщил Telegram-канал Shоt.

Куркиежцы в Санкт-Петербурге опаздывали в аэропорт Пулково на рейс до Самары. Тогда они позвонили в полицию и сообщили, будто на борту находится взрывное устройство, чтобы задержать таким образом вылет рейса.

Но в результате сотрудники Smartavia и силовики оперативно обыскали воздушное судно и ничего там не нашли. Самолет вылетел в назначенное время, а депутата полиция задержала на территории аэропорта.

Ранее сын депутата городской думы Асбеста Егор Александрин оказался в центре скандала после того, как назвал «грязью» волонтеров из местного автоклуба. Перепалка между ними произошла, когда волонтеры делали фото люка на дороге.

Позднее его отец Дмитрий Александрин объяснил поведение отпрыска конкуренцией между фондом «За родной Асбест» и некой партией. Он заявил, что девушки спровоцировали его сына своим поведением. Впоследствии Егор Александрин снял свою кандидатуру с голосования на должность депутата гордумы, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения «Единой России».