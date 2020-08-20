Депутата Мосгордумы заподозрили в мошенничестве и возбудили против него уголовное дело

По данным следствия, Шереметьев в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года каждый месяц премировал своего помощника на суммы от 350 тысяч до 600 тысяч рублей. В документах он указывал ложные сведения о выполненных помощником заданий особой важности и сложности. Все эти деньги он забирал себе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что депутат нанес ущерб бюджету Москвы в размере более двух миллионов рублей. Расследование уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.