Депутата из Комарово оставят под стражей на два месяца после убийства жены. Пока он будет в больнице

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил депутата поселка Комарово Игоря Шокина под стражей на два месяца. Об этом сообщили в Петербургском управлении СК. Источник «360» уточнил, что мужчина пока будет содержаться в больнице, а позже с одобрения врачей может быть переведен в СИЗО.

По информации следствия, в конце сентября обвиняемый убил жену в одном из частных домов в поселке Комарово. Женщина скончалась на месте от множественных ран головы и тела. Причиной расправы стали личные неприязненные отношения. После преступления депутат муниципального совета попытался уничтожить следы преступления и скрыться.

«Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Игорю Шокину. <…> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 ноября 2020 года», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Заседание суда проходило в СПб ГКУЗ Городская психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова. Как уточнил источник «360», сейчас Шокин находится в больнице. После получения положительного заключения от врача его переведут в СИЗО.