Криминал 12 июня 2023, 13:34 Депутата из Ханты-Мансийска нашли мертвым в ТиНАО Депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича убили в Новой Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

По подозрению в убийстве депутата из Ханты-Мансийска полицейские задержали садовника, который работал в семье парламентария. Об этом сообщил ТАСС.

В подвале частного дома, расположенного в поселении Сосенское в Новой Москве, утром 12 июня обнаружили 58-летнего депутата из Ханты-Мансийска Александра Колодича без признаков жизни и с многочисленными ножевыми ранениями.

Реклама

Труп политика злоумышленник присыпал землей. В доме также находилась раненая ножом 55-летняя супруга парламентария, ее увезли в больницу. Главным подозреваемым в убийстве стал рабочий, который помогал супругам в уходе за приусадебным участком.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Прокуратура Москвы контролирует расследование. Вскоре суд изберет в отношении 36-летнего фигуранта меру пресечения в виде ареста.

«На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов», — отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее мужчина застрелил соседа из-за шума в деревне Каменка в Подмосковье.