Криминал 28 декабря 2023, 13:31 Депутата гордумы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске РИА «Новости»

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Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, рассказали РБК в СУ СК по Тюменской области.

По предварительным данным, 46-летний парламентарий упал с третьего этажа собственного дома на Кедровой улице, написал Telegram-канал Baza. Тело обнаружили накануне, 27 декабря.

Егоров был зампредом Тобольской гордумы седьмого созыва. В органах власти работал с 2007 года, когда стал главой комитета земельных отношений и лесного хозяйства. Этот пост он занимал до 2014 года. В 2016-м Владимира Егорова осудили по статье о халатности за невзимание платы с бизнесменов за аренду муниципальной земли. Ущерб бюджету превысил полтора миллиона рублей. Егорова приговорили к исправительным работам, но он избежал наказания из-за истечения срока давности. Позже он основал базу отдыха и избрался в тобольскую гордуму.