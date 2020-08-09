По версии следствия, 8 августа депутат приехал на земельный участок, где трудились уборщики зерна. Он начал палить из карабина по колесам и кабинам комбайнов, в которых в тот момент были люди. Потом он сел в машину и попытался задавить работников сельхозпредприятия, которые стояли неподалеку. Один из них не успел отбежать и получил травмы.

Депутат решился на такой поступок после того, как проиграл суд, претендуя на землю младшей сводной сестры. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом», «Самоуправство, совершенное с применением насилия» и «Угроза убийством».

Сейчас решают вопрос о мере пресечения. Потерпевшие опасаются за свою жизнь и настаивают на аресте. Следователи изучают все обстоятельства этого конфликта.