Депутат Сопчук подаст апелляцию на изъятие у него «золотых» активов

Депутат Сергей Сопчук заявил, что не нарушал закон из-за сотрудничества с ООО «Терней Золото». По его словам, он занимался бизнесом до прихода в Госдуму.

Сопчук рассказал РБК, что с 2011 года до октября 2016 года действующий сейчас депутат участвовал в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях». Он владел 23% доли в уставном капитале компании.

«Я был одним из участников этого общества, а также был и остаюсь его кредитором, так как значительную часть моих займов предприятие еще не вернуло. В полном соответствии с законом я имел полное право в те годы до прихода в Госдуму заниматься предпринимательской деятельностью», — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что он и другие совладельцы давали займы предприятию, не приносившему доход. Его деятельность велась на заемные средства.

«Предприятие занималось и занимается геологоразведкой, по сути. Все те мои займы 2011–2013 годов в полной мере и корректно отражены и подтверждаются моими декларациями о доходах и имуществе, которые я подавал в периоды, когда обязан был это делать», — добавил Сопчук.

Он подчеркнул что у него нет активов или денег, «появившихся непонятно откуда». При этом парламентарий не стал отрицать, что в предприятии участвовали и участвуют его родственники. Однако они работают в этом бизнесе самостоятельно, вкладывают свои деньги. У контрольных и надзорных органов нет к ним никаких вопросов. Сопчук заверил, что после избрания в парламент в 2016 году закончил заниматься бизнесом.

«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции», — заключил депутат.

Пока же суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и забрал в пользу государства активы Сопчука, связанные с добычей золота.