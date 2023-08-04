Криминал 04 августа 2023, 20:01 Депутат пытался подкупить судью в Новосибирске финиками и вином Депутата Заксобрания поймали на взятке и мошенничестве в Новосибирске РИА «Новости»

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Октябрьский суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания. Его обвинили в трех преступлениях, сообщил «Коммерсант».

Следователи возбудили уголовные дела по двум эпизодам мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере, даче взятки должностному лицу и получении крупной взятки. Сейчас депутат находится под домашним арестом.

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По предварительной версии, экс-чиновник фиктивно устроил на работу свою дочь и знакомую. Только по факту они не работали, но зарплату получали. Таким образом, женщинам перечислили 411 и 541 тысячу рублей соответственно.

В августе 2022 года депутат пытался уговорить судью Куйбышевского района прекратить разбирательство по делу об отказе проходить медицинское освидетельствование.

Когда обвиняемый отправил судье в качестве взятки пять килограммов фиников, несколько бутылок вина, сладости и букет белых роз на общую сумму в 11 тысяч рублей, она обратилась в правоохранительные органы.

Также депутат Заксобрания получил взятку в размере 1 187 953 рубля от своего коллеги. После этого его назначили заместителем председателя комиссии по экологии, председателем которой был обвиняемый. В ходе судебного заседания он признал свою вину.

В Самарской области задержали главу регионального Минздрава и его заместителя по делу о мошенничестве.