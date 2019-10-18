  • Депутат призвал жестче наказывать за хищения в Минобороне

    18 октября 2019, 15:14

    Алена Макаренко

    Следует гораздо строже карать за преступления, связанные с махинациями и хищениями оборонных средств. Даже после «дела Сердюкова» остается много недобросовестных представителей этой сферы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, сообщило ИА НСН.
    Депутат призвал жестче наказывать за хищения в Минобороне

    «Я думаю, что нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс, когда речь идет о преступлениях, связанных с хищениями средств, преступлениями по неэффективному использованию бюджетных средств — все что касается Министерства обороны», — отметил он.

    В эту сферу поступают достаточно большие средства, так как от этого зависит оборона всего государства.

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    В уголовном деле в отношении бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова фигурировали около 20 человек. Тем не менее ряды вооруженных сил все равно недостаточно «вычищены» от коррумпированных и недобросовестных военных, считает Шерин.

    «Я бы не сказал, что после Сердюкова была проведена какая-то доскональная чистка. Что-то было сделано, но нельзя сказать, что после него вычистили и теперь все будет хорошо», — заявил депутат.

    По его мнению, одних вычистят, на их место придут другие. Поэтому важно вести постоянный и системный контроль. Дело в том, что кристально чистых людей нет, добавил Шерин. А значит, военных необходимо держать в «бодром состоянии».

    С таким заявлением первый зампред выступил на фоне новостей об обвинении в крупном мошенничестве замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова. Генерал-полковник, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России полковник Павел Кутахов обвиняются в хищении средств при заключении госконтрактов на закупку для армии цифрового телекоммуникационного оборудования.