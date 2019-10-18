Депутат призвал жестче наказывать за хищения в Минобороне

«Я думаю, что нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс, когда речь идет о преступлениях, связанных с хищениями средств, преступлениями по неэффективному использованию бюджетных средств — все что касается Министерства обороны», — отметил он.

В эту сферу поступают достаточно большие средства, так как от этого зависит оборона всего государства.

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В уголовном деле в отношении бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова фигурировали около 20 человек. Тем не менее ряды вооруженных сил все равно недостаточно «вычищены» от коррумпированных и недобросовестных военных, считает Шерин.

«Я бы не сказал, что после Сердюкова была проведена какая-то доскональная чистка. Что-то было сделано, но нельзя сказать, что после него вычистили и теперь все будет хорошо», — заявил депутат.

По его мнению, одних вычистят, на их место придут другие. Поэтому важно вести постоянный и системный контроль. Дело в том, что кристально чистых людей нет, добавил Шерин. А значит, военных необходимо держать в «бодром состоянии».

С таким заявлением первый зампред выступил на фоне новостей об обвинении в крупном мошенничестве замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова. Генерал-полковник, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России полковник Павел Кутахов обвиняются в хищении средств при заключении госконтрактов на закупку для армии цифрового телекоммуникационного оборудования.