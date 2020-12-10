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    10 декабря 2020, 10:37

    Депутат попался с поличным на воровстве рельсов под Петербургом

    Андрей Иванов

    Полицейские задержали двух мужчин, которые воровали железнодорожные рельсы на перегоне станций Лебяжье — Краснофлотск в Ленинградской области. Один из них оказался местным муниципальным депутатом. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК России.

    Сообщение в полицию о том, что воры орудуют на железнодорожном перегоне, поступило 7 декабря. Полицейские приехали в указанное место и задержали двух мужчин с поличным. Так как один из них оказался действующим депутатом Лебяженского городского поселения, материалы о хищении рельсов передали следователям.

    Источник фото: Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ

    Сотрудники СК на транспорте сейчас опрашивают задержанных и свидетелей. Судя по фотографиям, которые предоставили следователи, мужчины подогнали к железной дороге «газель» и резали рельсы газом.