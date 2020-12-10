Депутат попался с поличным на воровстве рельсов под Петербургом

Сообщение в полицию о том, что воры орудуют на железнодорожном перегоне, поступило 7 декабря. Полицейские приехали в указанное место и задержали двух мужчин с поличным. Так как один из них оказался действующим депутатом Лебяженского городского поселения, материалы о хищении рельсов передали следователям.

Источник фото: Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ

Сотрудники СК на транспорте сейчас опрашивают задержанных и свидетелей. Судя по фотографиям, которые предоставили следователи, мужчины подогнали к железной дороге «газель» и резали рельсы газом.