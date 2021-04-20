Депутат оценил идею лишать свободы на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею лишать свободы на срок до 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных, сообщил сайт RT.

По его мнению, вопрос о дополнительной ответственности в связи с гибелью спасателей в случае умышленного поджога можно рассмотреть и подробно обсудить. При этом конкретная инициатива требует внимательного изучения.

«Насколько я понимаю, они предлагают повысить ответственность. Я скажу так: надо делать какой-либо вывод тогда, когда будут подготовлены поправки в уголовное законодательство», — поделился мыслями депутат.

Нилов заметил, что в этом случае речь идет о дополнительном квалифицирующем признаке. По этой причине важна позиция Верховного суда.