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    20 апреля 2021, 11:58

    Депутат оценил идею лишать свободы на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных

    Полина Петрова

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею лишать свободы на срок до 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных, сообщил сайт RT.

    Депутат оценил идею лишать свободы на 10 лет за поджоги, повлекшие гибель пожарных

    По его мнению, вопрос о дополнительной ответственности в связи с гибелью спасателей в случае умышленного поджога можно рассмотреть и подробно обсудить. При этом конкретная инициатива требует внимательного изучения.

    «Насколько я понимаю, они предлагают повысить ответственность. Я скажу так: надо делать какой-либо вывод тогда, когда будут подготовлены поправки в уголовное законодательство», — поделился мыслями депутат.

    Нилов заметил, что в этом случае речь идет о дополнительном квалифицирующем признаке. По этой причине важна позиция Верховного суда.