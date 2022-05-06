Депутат Башкирии пошел под суд за убийство инвалида

Бывший депутат башкирского города Мелеуз стал фигурантом уголовного дела за убийство инвалида. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру республики.

«Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Совета городского поселения города Мелеуз. Уголовное дело направлено в суд», — рассказали в ведомстве.

По версии следователей, злоумышленник заказал у погибшего, который являлся инвалидом, сувениры из дерева на своб свадьбу. Однако во время производства между мужчинами возник конфликт. Депутат нанес потерпевшему многочисленные удары ногами и руками по голове и телу. В результате мужчина погиб, передал «ВЗГЛЯД».