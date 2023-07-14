14 июля 2023, 19:52
Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве Ржицкого в Краснодаре
СК: Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве Ржицкого в Краснодаре
Подозреваемому в убийстве офицера Станислава Ржицкого предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия», — сообщили в ведомстве.
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Накануне Денисенко показал, где и как застрелил Ржицкого, который также был замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Убийство произошло в парке, куда жертва стрелка вышел на пробежку. Вычислили российского офицера, по одной из версий, при помощи мобильного приложения — трекера «Страва».
Преступление планировалось еще с декабря прошлого года, писали СМИ. После того как мужчину застрелили, карточка с его именем появилась на скандальном украинском сайте «Миротворец». Денисенко задержали 11 июля на съемной квартире в Туапсе
Убийца Сергей Денисенко, скорее всего, был проукраинским фанатиком, рассказал обозреватель «360» Иван Бер. В Сети появлялись фото, где он в Буче чествовал псевдозащитников Украины.
Ранее мать убитого в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне. Она отметила, что друзья будут его вспоминать.
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