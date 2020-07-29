Пенсию на мертвую душу. Волгоградец устроил пьяную расправу и полгода получал деньги за мать

В Волгоградской области нашли тело 90-летней пенсионерки. Ее сын признался, что избил ее перед смертью, а затем полгода получал ее пенсию. С заявлением о пропаже жительницы обратился глава поселка. О пьяной расправе над престарелыми родителями — в материале «360».

Пропавшая пенсионерка

В понедельник, 27 июля, глава поселка Средняя Ахтуба, расположенного под Волгоградом, обратился в СК. Он заявил о пропаже 90-летней жительницы соседнего города Краснослободска.

«Она долгое время не была дома, никто из знакомых ее длительное время не видел. Пенсионерка жила вместе с сыном и снохой», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

После исчезновения пожилой женщины родственники не стали обращаться в правоохранительные органы, «но при этом исправно получали ее пенсию», добавили в ведомстве.

Поселок Средняя Ахтуба Источник фото: Официальный сайт администрации поселения.

В тот же день в частный дом, где проживала семья, приехали криминалисты. Они провели осмотр «с применением новейшей техники» и обнаружили в хозяйственной постройке уже мумифицированное тело жительницы.

Супруги признались в сокрытии тела. По их словам, 2 декабря 2019 года между пенсионеркой и ее сыном произошел конфликт. Мужчина ударил мать по голове. Обнаружив на следующий день, что она умерла, он вместе с женой спрятал тело в сарае.

По делу назначено несколько судебно-медицинских экспертиз. Они призваны установить причину и давность наступления смерти.

«Внешних следов насильственной смерти на теле погибшей ввиду давнего срока с момента ее смерти обнаружить не удалось. Сейчас ждем результатов вскрытия», — заявили V1.ru в СК.

Сын погибшей находится в статусе подозреваемого, но окончательные выводы делать «пока рано». «А глава поселения проявил активную гражданскую позицию, заметив исчезновение пенсионерки», — добавил собеседник издания.

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