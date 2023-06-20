Криминал 20 июня 2023, 06:49 Деньги возможных киберпреступников предложили замораживать без решения суда МВД России предложило замораживать счета кибермошенников до решения суда РИА «Новости»

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Счета подозреваемых в кибермошенничествах предложили замораживать на 10 дней без решения суда, чтобы фигуранты уголовных дел не могли проводить расходные операции. Об этом РИА «Новости» рассказали в МВД России.

«Внесение соответствующих изменений в УПК России обсуждено с заинтересованными ведомствами, большинство которых концептуально поддержали предложенные МВД России новеллы», — сообщили в ведомстве.

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За последние пять лет количество киберпреступлений в России увеличилось втрое, в 2022 году — до 522 тысяч случаев. Найдя подозреваемых, полицейские не смогут заморозить их счета без решения суда. Этот механизм решили изменить — приостанавливать расходные операции с деньгами, в том числе на вкладах и депозитах, на срок до 10 дней.

Делать это в МВД России предложили при наличии оснований полагать, что счета использовали или собирались задействовать в преступлении, и в случаях, не терпящих отлагательств. За время заморозки, по задумке правоохранителей, следователь сможет обратиться в суд с ходатайством об аресте счетов или наоборот отменить свое решение и разблокировать деньги.

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