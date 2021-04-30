Деньги похитили у девушки через приложение аренды электросамокатов

Мошенники похитили у девушки деньги через приложение аренды электросамокатов. С карты жительницы Челябинска списали четыре тысячи рублей, написал «Царьград».

Согласно детализации расходов, молодая мать-одиночка несколько раз оплатила через онлайн-приложение по 500 рублей услуги сервиса. Она утверждает, что не теряла свою карту и на самокате не каталась. У нее в смартфоне даже нет такого приложения.

Сервис проката вернул потерпевшей деньги. Сейчас банк и полиция проводят проверку. По одной из версий, данными карты воспользовались злоумышленники. Для совершения покупок во многих приложениях не требуется смс-подтверждения. Нужно знать только номер карты, ФИО владельца и CVC-код.