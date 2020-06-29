«Денег поиметь или выжить из школы». Родственница осужденного на 9,5 лет учителя назвала мотивы его обвинителей

Об этом «360» рассказала родственница арестованного учителя Светлана. Она отметила, что поступок, который он якобы совершил, случился в апреле 2019 года. Однако родные обвиняемого узнали о ситуации не сразу — учитель редко виделся с семьей, уделяя все свое время работе.

«Он сначала был на домашнем аресте, какие-то браслеты на него надели. Мы вообще не знали, что такое произошло — началось все в апреле, а узнали летом. Мы к нему пару раз ходили, приносили продукты. У него мама пенсионер, а он теперь все — без работы», — рассказала Светлана.

Она отметила, что педагога поддерживают не только родные, но и друзья, а также многие ученики и выпускники. Светлана не понимает, за что с ее родственником поступили так жестоко. Она отметила, что даже убийцы не всегда получают такие серьезные наказания.

Он очень переживает. Но в то же время, когда он с нами встречался, он себя довольно хорошо чувствовал. Мне кажется, он думал, что его оправдают. Но, наверное, все так думали — и я в том числе Светлана.

Собеседница также не понимает, почему разбирательство тянулось так долго — если у правоохранителей были доказательства того, что он действительно домогался до школьницы, почему следствие заняло столько времени. Светлана рассказала, что слышала о каких-то видеозаписях с того дня, но уточнила, что речь идет о ролике с камер, которые расположены в коридоре. В кабинете, где учитель шлепнул школьницу по попе, чтобы усадить ее на место во время контрольной, съемка не велась.

«Это очень жестоко. Вообще не справедливо. Он столько лет ребятам посвятил. Он не такой человек: для него все дети — как свои родные. Он не мог так поступить», — пояснила она.

Светлана предположила, что таким жестоким образом ее родственника могли попытаться выжить из школы. Некоторые учительницы поддерживают его, но другие — выступают на стороне обвинения.

Он свое мнение не боялся высказывать — там ведь женский коллектив. Может они сплотились друг за друга, но не все — некоторые педагоги за него. А те несколько — сплотились, может решились таким образом его из школы выжить, я не знаю Светлана.

Другая версия собеседницы — с педагога могла требовать деньги семья девочки, к которой он якобы домогался.

«Может, они с него денег хотели поиметь, я не знаю точно, ради чего они все это затеяли. Я знаю, что у этой девочки семья неблагополучная — у нее мама одна, а папа вроде как сидит», — заключила Светлана.