«Непобедимый» боец ММА Сосновский арестован по делу о похищении человека

Вместе с бойцом ММА Дмитрием Сосновским арестован еще один его коллега Александр Гладков. Всего задержаны три члена Солнцевской ОПГ и два их соучастника. Они обвиняются в похищении москвича и вымогательстве.

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Как сообщил Следком, инцидент произошел 22 октября на Мичуринском проспекте. В нем участвовали пять человек в возрасте 30-45 лет.

«Мужчину по фамилии Митрофанов затолкали в машину и отвезли в офис. Там начали угрожать и избивать. Компания требовала отстать от их общего друга и простить долг в 400 тысяч рублей. По всей видимости, пострадавший написал заявление не сразу, похитителей задержали только спустя три недели», — сказано в сообщении пресс-службы.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении человека группой лиц, совершенное организованной группой, и вымогательстве организованной группой в целях получения имущества в крупном размере.

Арестованы четыре человека, решение по пятому отложено до 1 ноября. Расследование продолжается.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов заявил ТАСС, что следствие неправильно квалифицировало действия его подзащитного.

«Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — подчеркнул защитник.