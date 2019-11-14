  • «Непобедимый» боец ММА Сосновский арестован по делу о похищении человека

    14 ноября 2019, 01:48

    Анастасия Кукова

    Вместе с бойцом ММА Дмитрием Сосновским арестован еще один его коллега Александр Гладков. Всего задержаны три члена Солнцевской ОПГ и два их соучастника. Они обвиняются в похищении москвича и вымогательстве.
    «Непобедимый» боец ММА Сосновский арестован по делу о похищении человека

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    Как сообщил Следком, инцидент произошел 22 октября на Мичуринском проспекте. В нем участвовали пять человек в возрасте 30-45 лет.

    «Мужчину по фамилии Митрофанов затолкали в машину и отвезли в офис. Там начали угрожать и избивать. Компания требовала отстать от их общего друга и простить долг в 400 тысяч рублей. По всей видимости, пострадавший написал заявление не сразу, похитителей задержали только спустя три недели», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении человека группой лиц, совершенное организованной группой, и вымогательстве организованной группой в целях получения имущества в крупном размере.

    Арестованы четыре человека, решение по пятому отложено до 1 ноября. Расследование продолжается.

    Адвокат Сосновского Равиль Саберов заявил ТАСС, что следствие неправильно квалифицировало действия его подзащитного.

    «Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — подчеркнул защитник.