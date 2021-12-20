Сына экс-омбудсмена Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова — сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Под домашним арестом Астахов-младший пробудет до 18 февраля 2022 года, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

О такой мере пресечения для обвиняемого суд попросило следствие. По данным «Коммерсанта», сторона гособвинения просила отправить его в СИЗО, но адвокаты Астахова указали на то, что в материалах дела нет ясных доказательств, которые бы указывали на его причастность к мошенничеству на 1,2 миллиарда рублей.

По версии следователей, Астахов-младший и его деловой партнер незаконно завладели компанией, а потом оформили на нее несколько кредитов. Затем они представили недостоверные данные об оборотах фирмы и оформили процедуру возврата НДС на 130 миллионов рублей. Партнер Астахова покинул Россию.

Отец обвиняемого занимал пост уполномоченного по правам ребенка в России, с которого его уволили в 2016 году.