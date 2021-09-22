Делом пропавшей два месяца назад девушки из Рязани займется центральный аппарат СК

В центральный аппарат СК РФ передали дело, которое возбудили после исчезновения 26-летней жительницы Рязани. Она пропала почти два месяца назад.

Распоряжение озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства. Это необходимо для дальнейшего всестороннего и объективного расследования.

Елена Логунова из Рязани исчезла в июле 2021 года, после чего следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В СК подчеркнули, что в программе, вышедшей в эфир на одном из федеральных каналов, родители 26-летней девушки предположили причастность мужа их дочери к ее исчезновению. Якобы мужчина и его родственники вели себя странно.

«Звучит и иная точка зрения — родственников мужа девушки, которые считают, что она скоро вернется», — уточнили в ведомстве.

В передаче, заметили в СК, раскритиковали следствие. По словам присутствующих, на первоначальном этапе расследование велось недостаточно активно.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить все изложенные доводы и провести полномасштабный комплекс следственных действий для установления всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождения.