Делом о напавшем на полицейских подростке займется центральный аппарат СК

Следователи завели дело о покушении на теракт после нападения подростка на полицейских в Татарстане. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать материалы в центральный аппарат ведомства.

«Председатель Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования поручил передать в производство центрального аппарата ведомства уголовное дело о совершении 16-летним подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства и причины, из-за которых молодой человек пошел на преступление.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. Когда он бросал очередную бутылку с зажигательной смесью, его заметил участковый. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и не отреагировал на требования сотрудников полиции.

Подросток три раза ударил одного из полицейских ножом, из-за чего второму мужчине пришлось выстрелить в воздух. Затем был открыт огонь на поражение. Подросток скончался на месте, а пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи.