07 июля 2023, 19:53
Делом о нападении на адвоката Пономареву займется СК
Расследованием нападения на адвоката Елену Пономареву займутся московские следователи
Уголовное дело о хулиганстве после нападения на адвоката Елену Пономареву на остановке общественного транспорта на западе Москвы принял к производству столичный СК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там напомнили, что неизвестные напали на адвоката и выплеснули на нее жидкость зеленого цвета. В результате пострадавшая получила ожог глаза. Личности подозреваемых быстро установили и задержали в Санкт-Петербурге. В ближайшее время их доставят в Москву для проведения следственных действий.
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Пострадавшая в результате нападения двух мужчин адвокат Елена Пономарева в беседе с «360» заявила, что причиной считает свою профессиональную деятельность. Она отметила, что уже два года подвергается преследованию. Неизвестные присылали ей сообщения с угрозами, устраивали слежку и даже облили краской автомобиль.
Адвокат добавила, что после нападения врачи диагностировали у нее ожог роговицы второй степени. Кроме того, все тело и ноги окрасились от вылитой на нее зеленки.
Пономарева рассказала, что исполнителем нападения стал молодой человек, который принес зеленую жидкость в пластиковом стаканчике. В этот момент адвокат вместе с подругой находилась на остановке транспорта на Рублевском шоссе. Подельник злоумышленника тоже находился рядом. Когда молодой человек вылил жидкость на адвоката, то убежал вместе со своим товарищем
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