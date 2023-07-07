Криминал 07 июля 2023, 19:53 Делом о нападении на адвоката Пономареву займется СК Расследованием нападения на адвоката Елену Пономареву займутся московские следователи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело о хулиганстве после нападения на адвоката Елену Пономареву на остановке общественного транспорта на западе Москвы принял к производству столичный СК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что неизвестные напали на адвоката и выплеснули на нее жидкость зеленого цвета. В результате пострадавшая получила ожог глаза. Личности подозреваемых быстро установили и задержали в Санкт-Петербурге. В ближайшее время их доставят в Москву для проведения следственных действий.

Реклама

Пострадавшая в результате нападения двух мужчин адвокат Елена Пономарева в беседе с «360» заявила, что причиной считает свою профессиональную деятельность. Она отметила, что уже два года подвергается преследованию. Неизвестные присылали ей сообщения с угрозами, устраивали слежку и даже облили краской автомобиль.

Адвокат добавила, что после нападения врачи диагностировали у нее ожог роговицы второй степени. Кроме того, все тело и ноги окрасились от вылитой на нее зеленки.

Пономарева рассказала, что исполнителем нападения стал молодой человек, который принес зеленую жидкость в пластиковом стаканчике. В этот момент адвокат вместе с подругой находилась на остановке транспорта на Рублевском шоссе. Подельник злоумышленника тоже находился рядом. Когда молодой человек вылил жидкость на адвоката, то убежал вместе со своим товарищем